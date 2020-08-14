Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su dolu leğende oyun oynarken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
14.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:47
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su dolu leğende oyun oynarken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Onur Sade yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, Yeniceharuniye Mahallesi Karataşlık semtinde ikamet eden Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin 4 yaşındaki çocukları Onur Sade, 9 Ağustos Pazar günü su dolu leğende oynarken boğulma tehlikesi geçirdi.
4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Küçük Onur, ailesi tarafından hemen Düziçi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye'deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Onur, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.