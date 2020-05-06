Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı.

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B+, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise BB- olarak teyit etti. Görünümün 'durağan' olarak açıklandığı raporda, koronavirüsü salgınıyla uğraşan Türk ekonomisi için resesyon uyarısı da yapıldı.