Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan yangınla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yangını kasıtlı olarak çıkardıkları iddia edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YANGIN ÖĞLEN SAATLERİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos günü öğle saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını açıklamıştı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin günlerce uyumadığını kaydeden Bakan Pakdemirli, çalışmalarda emeği geçen herkese de teşekkür etmişti