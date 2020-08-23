Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi

Adana Kozan'daki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybının olmadığı yangında yanan birkaç ev söndürüldü. Yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kozan Kaymamı Şafak Gürçam, kundaklamadan şüphelendiklerini söyledi.

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kaymakam Gürçam, bölgede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirterek yangında kundaklama şüphesi olduğunu, konuyla ilgili büyük çaplı araştırma yapıldığını belirterek, "Şuan bölgede Yaylalık olarak kullanılan 55 ev olduğu tespiti yapıldı. Yanan çok sayıda hanemiz var. Şuan yaralı vatandaşımızın olmayışı üzüntümüzü bir nebze olsun hafifletiyor. Şuan bölgenin tüm orman ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yangın kasıtlı çıkarılmış ise ki şüphelerimiz o yönde. Bunu yapan kişi veya kişiler vatan hainidir. Her kim olursa olsun en sonunda yakalanıp adalet önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

KAYMAKAM VATANDAŞLARA SESLENDİ

Kaymakam Gürçam, vatandaşlara da seslenerek, "Lütfen kendilerini riske sokacak her durumdan korusunlar. Lütfen yolda bekleme yaparak yangını izlemesinler. Kozan'nın akciğerlerini en az zararla bu yangından çıkması için elimizden geleni tüm ekiplerimiz yapmakta" dedi.

''60 EV TAHLİYE EDİLDİ''

Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elban, "Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok. Birkaç eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterle müdahale ediyoruz" dedi.