Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

Koronavirüs dönemi ve normalleşme sürecinde istihdamın korunması için yeni bir paket hazırlandı. Buna göre, kısa çalışma ödeneği, işten çıkarılana nakdi destek ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in aktardığı bilgilere göre, yeni pakette şu detaylar yer alacak:

- Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

- Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

- Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle devam edecek.

- İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 EKİM'E KADAR UZAYACAK

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.