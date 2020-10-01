Son Dakika: Köprülü kavşaktan atlayan ve üzerinden kamyonet geçen genç öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü kavşaktan alt yola atlayan ve bu sırada yoldan geçen bir kamyonetin üzerinden geçtiği Fehmi H. (23) yaşamını yitirdi. Fehmi H.'nin atlama anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sevindik Mahallesi'ndeki Orhan Abalıoğlu Köprülü Kavşağı'na, saat 15.30 sıralarında yaya olarak gelen Fehmi H., bir süre korkulukların yanında bekledi. Elindeki çantası ve eşyalarını yere bırakan Fehmi H., bir anda köprülü kavşağın korkuluklarına tırmanıp, kendisini boşluğa bıraktı. 5 metre yükseklikten alt yola düşen Fehmi H.'in üzerinden bu sırada, Kadir Ç. yönetimindeki 09 UK 712 plakalı kamyonet geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, alt geçidi trafiğe kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Fehmi H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Fehmi H.'nin çantasından yapılan aramada bir enjektör ve çakmak çıktı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Fehmi H.'nin cesedi, kavşaktan atlama sonucu mu, yoksa üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kamyonet sürücüsü Kadir Ç.'yi gözaltına aldı.Fehmi H.'nin intihar ettiği anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Fehmi H.'nin yaya olarak köprülü kavşağa gelmesi, burada bir süre bekledikten sonra eşyalarını bırakıp, korkuluklardan boşluğa atlaması yer alıyor.