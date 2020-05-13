Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel

Survivor'dan elendikten sonra gözü gibi baktığı köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Korkut, "Acı günde böyle bir sevgi görmek çok güzel" dedi.

ACUN, KÖTÜ HABERİ VERDİ

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de adaya veda eden isim sakatlığı nedeniyle Ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Eleme sonrası konuşan Korkut, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi. Acun Ilıcalı ise köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Korkut'a köpeğinin haftalarca önce öldüğünü söyleyemedi. Ersin'in acı haberi kamera önünde almasını istemeyen Acun Ilıcalı ise çekimlerin ardından Korkut'la kameraların olmadığı yerde buluşarak köpeğinin öldüğünü açıkladı.

"BÖYLE SEVGİ GÖRMEK NE KADAR DEĞERLİ"

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Elendikten sonra Survivor ekibine röportaj veren Ersin Korkut, gözyaşlarına boğulmuştu. Şiş gözleriyle kameraya dahi bakamayan Korkut, "Duygu seli yaşıyorum. Değişik bir duygu içerisindeyim. Kimi kırdıysam üzdüysem çok özür dilerim. Bu ben de ilk defa çıktı, ben hiç bir zaman ağlamam, sızlamam. Kimi kırdıysam, üzdüysem özür dilerim" demişti. Korkut'un bu röportajı köpeğinin ölüm haberini aldıktan sonra verdiği düşünüldü.

ERSİN'İN KÖPEĞİNE NE OLMUŞTU?

Ünlüler takımından yarışan Ersin Korkut, köpeği Mess'i ailesine emanet etmişti. Ancak Ersin Korkut'un yarışmaya katılmasından kısa bir süre sonra trafik kazası geçiren Mess, hayatını kaybetmişti. Her fırsatta köpeğini çok özlediğini söyleyen Ersin'e kötü haberi kimse verememişti.