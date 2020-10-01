Son Dakika! Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

Konu hakkında Resmi Gazete'de şu açıklama yer aldı:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesi kapsamında, 1/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15,4894 kr/kWh uygulanmasına, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/kWh uygulanmasına karar verilmiştir."

Böylece elektrik fiyatlarına %5.75 zam gelmiş oldu.

ESKİ VE YENİ TARİFELER