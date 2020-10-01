Son Dakika! Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi
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Son Dakika! Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi

01.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:33

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi.

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

Konu hakkında Resmi Gazete'de şu açıklama yer aldı:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesi kapsamında, 1/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15,4894 kr/kWh uygulanmasına, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/kWh uygulanmasına karar verilmiştir."

Böylece elektrik fiyatlarına %5.75 zam gelmiş oldu.

ESKİ VE YENİ TARİFELER

  • Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa çıktı.
  • Bu zamla birlikte elektrikte ticarethanelerden alınan TRT payı 1.08 kuruştan 1.16 kuruşa, konutlarda 0.72 kuruştan 0.78 kuruşa çıktı. Sanayiden, TRT payı alınmıyor.
  • Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi de arttı. Buna göre EÜAŞ'ın, "toptan elektrik satış fiyatı" (kilovatsaat başına) 13,20 kuruştan 15,48 kuruşa yükseldi.
Son Dakika! Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi
Son Dakika! Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi
Son Dakika! Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi
Son Dakika! Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi
Son Dakika! Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi
Haber Yorumları (40)
MEHMETK: eğleniyor muyuz mehterciler? ver mehteri ver!
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KRAL: DÜNYANIN EN PAHALI HİZMETİNİ, ARAÇLARINI, YAKIT GİDERLERİNİ, GIDA YİYECEK İÇEÇECEK GİDERLERİNİ VS. KULLANIYORUZ BİZDEN ZENGİNİ YOK DEMEKKİ. HEEE AMA KONU ASGERİ ÜCRETE GELDİMİ DÜNYANIN EN FAKİR ÜLKELERİ ARASINDA YER ALIYORUZ. NE GÜZEL VALLA VER ÇAY KAŞIĞIYLA MAAŞI, AL KEPÇEYLE ZAMI VERGİYİ. . HERŞEYİN BİR HESABI VAR!!! HAAA BU DÜNYADA OLMAMIŞ KALIR DİĞER DÜNYAYA
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VİCDAN: el insaf diyorum umarım vicdanları rahattır. ha burada hayret yorumlarda kısıtlama yapılmamış.
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