Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen milyonlarca işçi ve işverene yardımcı olmak amacını taşıyan kısa çalışma ödeneği 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre, 2 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Ağustos tarihinde sona eriyordu.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 31 EKİM'E KADAR UZATILDI

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı. Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

BAKAN SELÇUK DA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenen ücrettir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.