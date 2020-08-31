Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu.

Pandemiden olumsuz etkilenen milyonlarca işçi ve işverene yardımcı olmak amacını taşıyan kısa çalışma ödeneği 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı.

BAKAN SELÇUK DA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.