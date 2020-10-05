Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu
05.10.2020 16:23 | Güncelleme: 05.10.2020 16:40
Son dakika: Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekiz futbolcu, 2011-2014 yılları arasında siyah beyazlı formayı giymişti.
Kayserispor önemli bir transfere imza attı. Sarı kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kayserispor, 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3 YIL BEŞİKTAŞ'TA OPYNADI
Kariyerinde Valencia, Benfica gibi üst düzey takımların bulunduğu Fernandes, 2011-2014 yılları arasında 3 yıl boyunca Beşiktaş forması giymişti.
19 MAÇTA 3 GOL ATTI
Son olarak Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'ın formasını giyen tecrübeli orta saha, geçen sezon toplam çıktığı 19 maçta 3 gol kaydetti.