Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu

Kayserispor önemli bir transfere imza attı. Sarı kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kayserispor, 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3 YIL BEŞİKTAŞ'TA OPYNADI

Kariyerinde Valencia, Benfica gibi üst düzey takımların bulunduğu Fernandes, 2011-2014 yılları arasında 3 yıl boyunca Beşiktaş forması giymişti.

19 MAÇTA 3 GOL ATTI

Son olarak Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'ın formasını giyen tecrübeli orta saha, geçen sezon toplam çıktığı 19 maçta 3 gol kaydetti.