Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum

Geçtiğimiz cuma günü yeniden cami olarak hizmet vermesi kararlaştırılan Ayasofya hakkında konuşan Papa Francis, bu durumun çok acı verici olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

1934 yılından bugüne müze olarak kullanılan Ayasofya, geçtiğimiz cuma günü Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla tekrar camiye çevrilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz tarihi için hazırlıklar da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yabancı ülkelerden Ayasofya konusunda gelen tepkilere bugün yayınlanan bir röportajda şu ifadelerle yanıt verdi: "Burası, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olarak camiye dönüştürdüğü bir mekândır. Bu yüzden toplum hafızamızdaki yeri vazgeçilmezdir. 1934'te Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi, milletimizin içini acıtan bir karardı. Ayasofya'nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu. Danıştay, yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdi. Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içerden ve yurtdışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti'dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer."