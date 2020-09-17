Son dakika... Karantina ihlali yapan Enes Batur ve sevgilisi yurda yerleştirildi(Ek bilgi ve fotoğraflar)

KORONAVİRÜSE yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine sevgilisi ile birlikte polis tarafından Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi. Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.

VİDEOLU AÇIKLAMA

Enes Batur cep telefonuyla çektiği bir açıklama videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Batur, iddialara yanıt verdiği videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Benimle ilgili asılsız şeyler paylaşılıyor. Olayı en başından beri anlatıyorum. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi yapılmaya gittim hastaneye, test yapıldım. Test yapıldıktan sonra direk eve geldim. Akşam saatlerinde test sonuçlarım pozitif çıktı. O günden bu güne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var, evden çıkmadığıma dair. HES uygulamam var, 7/24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim hiçbir şekilde evden çıkmadım."

- İstanbul