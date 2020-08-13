Son Dakika: Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı

İZMİRLİ gelinlik tasarımcısı Belma Ateş (50), kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yarısı siyah gelinlik tasarladı. Kendi evliliğinin de şiddet nedeniyle bittiğini anlatan Ateş, "Hazırladığım gelinliğin yarısını her genç kızın hayali gibi beyaz, diğer yarısını ise siyah yaptım. Çünkü bazılarımızın kurduğu hayaller gerçekleşmiyor ve siyaha dönüşebiliyor" dedi.

Muğla'da Pınar Gültekin'in hunharca öldürülmesinin ardından İzmirli gelinlik tasarımcısı Belma Ateş harekete geçti. Kadın cinayetleri ve şiddete karşı farkındalık yaratmak isteyen Ateş, yarısı beyaz, diğer yarısı siyah gelinlik tasarladı. Gelinliği giyen oyuncu Esra Gezginci'ye de şiddet gören kadın makyajı yapıldı. Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından bu gelinliği yapmaya karar verdiğini söyleyen Belma Ateş, "Pınar Güntekin'in hunharca öldürülmesi beni yıllar öncesine götürdü. 7 yıl süren evliliğimde şiddet gördüğüm dönemleri hatırladım. Her kadının hayalleri var. Biriyle evlendiğinde mutlu bir hayat hayali kuruyor ancak bir anda her şey alt üst olabiliyor. 20 yıldır unuttuğum şiddeti tekrar hatırladım ve hemcinslerimi desteklemeye karar verdim. Bir gelinlik hazırladım. Her genç kızın hayali gibi bir tarafını beyaz, diğer tarafını ise siyah yaptım. Çünkü bazılarımızın o hayalleri gerçekleşmiyor ve siyaha dönüşebiliyor. Maalesef ülkemizde artan bir erkek şiddeti var. Siyah olan tarafa ise hafızalarımıza kazınan 'Anne lütfen ölme', 'Ölmek istemiyorum' gibi yazılar yazdım. Belki bu şekilde bir şeyleri tetiklerim diye düşündüm" dedi.

Gelinliği vitrine koyduktan sonra gelen tepkilerden memnun olduğunu belirten Ateş, "Gayet olumlu tepkiler aldım. Gelinliği planlayıp tasarlamam bir hafta sürdü. Çünkü kimseyi kırmamak için özen gösterdim. Mankenimizin makyajı da yaklaşık yarım gün sürdü. Kadınlar lütfen ölmesin, kadınlarımızı yaşatalım" diye konuştu.

'HEPİMİZİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR'

Gelinliği taşıyan manken ve Esra Gezginci (32), projede yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Gezginci, "Makyaj yapıldıktan sonra şiddet gören kadınların yaşadıklarını bir nebze de olsa hissedebildim. Dünyaya üzülmek için gelmiyoruz. Sevdiğimiz birinin acı vermesi kabul edilemez. Maalesef bunu yaşayan kadınlar var. Belma hanımdan teklif geldiğinde çok gurur duydum. Çok önemli bir konu ve benim temsil edecek olmam da çok farklı duygular hissettirdi. Kadın olarak böyle bir duyguyu yaşamak istemiyorum. Hepimizin elimizi taşın altında koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.