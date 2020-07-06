Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden Alabaylar Çetesi bir yıllık takiple çökertildi

Özellikle gençleri ve çocukları hedef alan zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Son olarak İzmir'de bir senelik takip sonucu sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden çete çökertildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini şu sözlerle duyurdu: "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesine" bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla"