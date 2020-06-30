Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan iş yerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını bildirdi. Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Bakan Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

13,5 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçimize 13,5 milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti.

SÜRE UZATIMINDAN FAYDALANMAYACAKLAR İŞKUR'A BİLDİRECEK

Bakan Selçuk, "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi.

Ayrıca, Resmi Gazetede yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 01/07/2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.