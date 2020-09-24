Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir

Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 16.38'deki depremin merkez üssünü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi olarak açıkladı. İlçenin 18 kilometre açığındaki depremin derinliği ise 6,83 kilometre olarak kaydedildi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.