Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

İstanbul Kongre Merkezi'nde toplanan UKOME, İstanbulluları sevindirecek bir karara imza attı. Alınan kararla şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruşa hizmet verecek. Uygulama 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

ADALAR VAPURLARI İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu gelişme hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük" dedi.

MEVCUT FİYAT TARİFESİ