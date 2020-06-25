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Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

Son dakika: UKOME kararıyla İstanbul'da şehir hatları vapurları 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak. Adalar'a yapılan seferler uygulamadan muaf tutulacak.

25.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:54

İstanbul Kongre Merkezi'nde toplanan UKOME, İstanbulluları sevindirecek bir karara imza attı. Alınan kararla şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruşa hizmet verecek. Uygulama 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

ADALAR VAPURLARI İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu gelişme hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük" dedi.

Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

MEVCUT FİYAT TARİFESİ

Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

Ekonomi Manşet

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