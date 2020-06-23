Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi

Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış ve dolu, öğleden sonra etkili oldu. Yağış esnasında İstanbul'un Çatalca ilçesinde ise bir hortum meydana geldi.

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur hayatı felç etti. Mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili yağış nedeniyle rögarlardan sular taştı. Sahilde köpeğiyle yağmura yakalanan bir kadın tarihi bir çeşmenin çatı altına sığındı.

ÇATALCA'DA HORTUM

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış esnasında Çatalca ilçesinde bir hortum meydana geldi. Feci olaya dair ölü ya da yaralı bildirimi yapılmazken o anlar kameralara yansıdı.

19.00'A KADAR ETKİLİ OLACAK

Öte yandan meteoroloji uzmanlarının aktardığı tahminlere göre; İstanbul'daki sağanak yağış akşam saat 19.00'a kadar aralıklarla etkili olacak.