Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak Son dakika: 24 Nisan Cuma günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri daha açıklığa kavuştu. İstanbul'da Ramazan ayında pide, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 TL'den tezgahta yerini alacak.