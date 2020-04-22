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Faik Yılmaz, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak

Son dakika: 24 Nisan Cuma günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri daha açıklığa kavuştu. İstanbul'da Ramazan ayında pide, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 TL'den tezgahta yerini alacak.

22.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:24

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

"FİYATTA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL

- 350 gr sade pide: 3 TL

- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL

- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL

- 500 gr sade pide: 4,50 TL

- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
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Ekonomi Manşet

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