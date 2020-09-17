Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Metro seferleri durdurulurken olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin trenin altında kalan gence müdahalesi sürüyor.

TREN GELDİĞİ SIRADA RAYLARA ATLADI

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir genç trenin geldiği sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Genç trenin altında kalırken metro istasyonundaki yolcular da tahliye edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Metro istasyonunun giriş çıkışları emniyet şeridi ile kapatılırken, metro seferleri de durduruldu. Sağlık ekiplerinin ağır yaralanan gence müdahalesi sürüyor.

MECİDİYEKÖY VE OSMANBEY İSTASYONLARI KAPATILDI

Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi.