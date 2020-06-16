Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi

1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarının atılması sonrası, İstanbul'da dün akşam yeni normal dönem için denetimler başlatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada denetim sonuçlarını açıkladı.

"41 İŞ YERİ VE 4 KONAKLAMA TESİSİNE İŞLEM YAPILDI"

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da dün gece "yeni normal" kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim."