Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Son dakika: İstanbul'da normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte dün yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3.241 işletme denetlendi, 41 iş yeri ile 4 konaklama tesisine ceza kesildi.

1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarının atılması sonrası, İstanbul'da dün akşam yeni normal dönem için denetimler başlatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada denetim sonuçlarını açıkladı.

155 VE 156'YA ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

Vali Yerlikaya, denetlenen 3.241 işletmeden 41 iş yeri ve 4 konaklama tesisine ceza kesildiğini belirtti. Vatandaşlara da seslenen Yerlikaya, kurallara uymayanların 155 ve 156'ya şikayet edilmesini istedi.

Yerlikaya'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul'da dün gece "YENİ NORMAL" kapsamında; Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil; 3.241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim"