Son Dakika: İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da alt geçidi su bastı! Mahsur kalanlar var
29.09.2020 13:41 | Güncelleme: 29.09.2020 13:50
Son dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da alt geçidi su bastı, alt geçitte mahsur kalan minibüsün içinde bir hastanın da olduğu belirtildi.
Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...