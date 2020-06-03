Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son dakika: İstanbul Başakşehir'de suç örgütleri için silah üreten imalathaneye düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
03.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:53
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Başakşehir'de bulunan bir silah imalathanesine baskın düzenledi. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler bugün öğleden sonra düzenlediği baskında 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan üretilen silahların organize suç örgütlerine temin edildiği öğrenildi.
ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARA EL KOYULDU
CNN'in canlı yayında aktardığı görüntülerde; imalathanede üretim izni olmadan piyasaya sürülen ve suç örgütlerine temini sağlanan çok sayıda silah bulundu. Bulunan silah ve mühimmatlara emniyet güçleri tarafından el koyuldu.