Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Başakşehir'de bulunan bir silah imalathanesine baskın düzenledi. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler bugün öğleden sonra düzenlediği baskında 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan üretilen silahların organize suç örgütlerine temin edildiği öğrenildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARA EL KOYULDU

CNN'in canlı yayında aktardığı görüntülerde; imalathanede üretim izni olmadan piyasaya sürülen ve suç örgütlerine temini sağlanan çok sayıda silah bulundu. Bulunan silah ve mühimmatlara emniyet güçleri tarafından el koyuldu.