Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı

Son dakika: İstanbul'un Alibeyköy ilçesinde, trafikte sinirlendiği kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.08.2020 19:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:12

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldıran ve otomobilin ön camını kıran Emre Etyemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alibeyköy'de dün akşam trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek aracının ön camını kırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Emre Etyemez, emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emre Etyemez, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdi. Etyemez, savcılık sorgusunun ardından, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Emre Etyemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı. Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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