Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini bedelsiz olarak aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödemeksizin kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

34 MİLYONA ALDI, BEDAVA GÖNDERDİ

Inter'in geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Şilili milli futbolcu, daha önce Udinese, Barcelona ve Arsenal kulüplerinde de oynadı.

Manchester United böylece, 2018 ocak ayında Arsenal'den 34 milyon euroya aldığı Alexis Sanchez'i yaklaşık 1.5 yıl sonra bedelsiz olarak gönderdi.