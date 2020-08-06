Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini bedelsiz olarak aldı

İtalyan devi Inter, sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Alexis Sanchez'in bonservisi, herhangi bir ücret ödemeden aldı ve Şilili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

06.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:15

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödemeksizin kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

34 MİLYONA ALDI, BEDAVA GÖNDERDİ

Inter'in geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Şilili milli futbolcu, daha önce Udinese, Barcelona ve Arsenal kulüplerinde de oynadı.

Manchester United böylece, 2018 ocak ayında Arsenal'den 34 milyon euroya aldığı Alexis Sanchez'i yaklaşık 1.5 yıl sonra bedelsiz olarak gönderdi.