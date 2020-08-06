Son Dakika | Inter, Alexis Sanchez'i bedelsiz transfer etti
Son dakika spor haberine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.
06.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:28
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödemeksizin kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Inter'in geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Şilili milli futbolcu, daha önce Udinese, Barcelona ve Arsenal kulüplerinde de oynadı.
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Kaynak: AA