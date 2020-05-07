Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott: Türkiye'den yollanan ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberler doğru değildir

İngiltere'nin Türkiye'den ithal ettiği 400 bin koruyucu kıyafetin kendi standartlarına uygun olmadığı iddialarıyla ilgili açıklama yapanİngiltere'nin, Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, iddiaları yalanlayarak Türkiye'ye teşekkür etti.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Chilcott,"Türkiye'den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti'ne Birleşik Krallık'ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İngiliz medyasında, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlerin olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin 7 Nisan'da Birleşik Krallık'a 100.000 tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 N95 maske hibe ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÜRÜNLERLE İLGİLİ HİÇBİR SORUN YOKTUR"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sagˆlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir. Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak, teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edildiği vurgulandı.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İngiltere hükümeti, Türkiye'den temin edilen 68 bin tulumun tamamının kalite testlerini geçtiğini açıkladı. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki özel bir şirketten alınan koruyucu ekipmanların sadece küçük bir kısmı standardı karşılamıyor, çoğunluğu testleri başarıyla geçti. Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti" ifadelerine yer verildi.