Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı

Tekirdağ'da silah ve mermi ticareti yaptığı tespit edilen imam, satış yaptığı sırada suçüstü yakalanarak tutuklandı.

28.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:20

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde silah ve mermi ticareti yaptığı tespit edilen cami imamı tutuklandı. Şahsın evinde çok sayıda silah, tüfek ve cep telefonu bulundu.

Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi

2 AY TAKİP EDİLDİ

Malkara'ya bağlı bir mahalledeki camide görev yapan imam C.G. illegal yollardan silah ve mermi ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 ay fiziki takibe alındı. İlçe dışından gelen bir şahsa silah satışı yaptığı sırada yakalanan imam C.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. C.G'nin evinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 3 adet de cep telefonu ele geçirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan C.G. ile birlikte 1 kişi, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.