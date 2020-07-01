Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir" açıklamasıyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Erdoğan'ın açıklamasının, "baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunulmaya çalışıldığını" söyleyen Altun, "Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"KİMİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARINI GASP ETMEKTEDİR"

''Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele etmiştir. Bugün kimi sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir.

"TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN BU SUÇLARIN İŞLENMESİNE ZEMİN TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir. Ayıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE DE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATMIŞTIR"

Sayın Cumhurbaşkanımız da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurgulamış ve uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurgulamıştır.

"ŞİRKETLERİN ÜLKEMİZDE BİR AN DA ÖNCE HUKUKİ, MALİ MUHATAPLIK TESİS ETMELERİ İÇİN ADIMLAR ATILMAKTADIR"

Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU YAKLAŞIMINI BASKICI VE YASAKÇI BİR KALIP İÇİNDE SUNMA ÇABALARI BEYHUDEDİR"

Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz.

"MİLLETİMİZİ VE DEĞERLERİMİZİ BU TARZ SALDIRILARA KARŞI KORUMA AZMİMİZ DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir.''