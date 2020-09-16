İspanya'daki bir kasabada, koronavirüs nedeniyle ölenleri toprağa verecek yer kalmadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, San Martin de Valdeiglesias kasabasındaki bir mezarlıkta, virüsten ölenleri toprağa verecek yer kalmadı. Kasabanın yerel konseyi, ikinci dalga endişesinin yaşandığı bugünlerde mezarlık alanı açmak için çalışmalara başladı.

113 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İspanya'nın başkenti Madrid'e bağlı 8 bin 500 nüfuslu San Martin de Valdeiglesias kasabasında, koronavirüs salgının ilk dalgasında 113 kişi yaşamını yitirdi. Kasabada yaşamını yitirenler için ayrılan mezarlıkta, cansız bedenleri defnetmek için yer kalmadı. Kasabanın yerel konseyi, virüsten yaşamını yitirenleri defnetmek için 24 mezar daha kazmak zorunda kaldı.

İKİNCİ DALGANIN BAŞLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Son 24 saatte 11 binden fazla vaka tespit edilen ülkede ikinci dalganın başladığı düşünülüyor. Salgının ilk dalgasında trajik zorluklar yaşayan San Martin de Valdeiglesias kasabası, ikinci dalgaya hazırlanmak için daha fazla mezar alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.

KASABANIN YÜZDE 1,5'İ İLK DALGADA YAŞAMINI YİTİRDİ

8 bin 500 nüfuslu San Martin de Valdeiglesias kasabasında ilk dalgada 113 kişi hayatını kaybetti. İspanyol medyası, kasabanın yüzde 1,5'inin virüsten yaşamını yitirdiğini bildirdi. Koronavirüsün kasabadaki yaşlı nüfusu arasında yayıldığı ve yaşları 100'ü geçen birçok insanın hayatını kaybettiği aktarıldı. Çok geçmeden tüm boş mezarlar doldurulduğu ancak ölümlerin gelmeye devam ettiği ifade edildi. Kazılan mezarlardaki çimento henüz kurumamışken bu alanlara tabutların koyulduğu aktarıldı. Belediye Başkanı Mercedes Zarzalejo, "Burada daha fazla ölü için yer kalmadı" dedi.