Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor

Ihlamurdaki fiyat artışını kendilerinin de beklemediğini ifade eden satıcı Rahmi Şen, bu değerli ürüne son 2 hafta içerisinde neredeyse her gün zam geldiğini anlattı. Şen, "Şu anda yaprak ıhlamurun kilosu 180 TL, çiçek ıhlamurun kilosu da 220 TL. Durum böyle olunca vatandaşlar ıhlamuru gramla alıyor. Müşterilerim bazıları 50 gram, bazıları da 100 gram satın alıyor. İnsanların çoğu kış hastalıkları için eczaneden ilaç almak yerine buraya gelip bitki almayı tercih ediyor. Pahalı olduğu halde ıhlamura bu sene çok talep var. Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor, her derde devadır. Ama genellikle nezle ve soğuk algınlığı için alıyorlar. Esasında ıhlamurun fiyatı birden bire yükseldi" diye konuştu.

"KIŞIN TALEBE YETİŞEMİYORUZ"

Şen, "Ihlamur, bir kış ürünü olması sebebiyle nezle ve gribin tek ilacıdır. Kışın bunlar bir ve iki sefer kaynatılır. Limon ilave edilerek içilir. Yaza kadar satışların bu şekilde devam etmesini ön görüyoruz. Yazın hiç satış olmuyor. Kışın da ürün yetiştiremiyoruz. Bu yaz ürünü değil, kış ürünü çünkü. Kışın satışlar artıyor. Son bir haftadan beri ıhlamur satışları yüzümüzü güldürüyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Aktar Rahmi Şen'den gramla ıhlamur satın alan Abdullah Arabacı isimli vatandaşlar, yetkililerin ıhlamur fiyatlarının aşağıya çekilmesi için girişimlerde bulunmasını istedi.