Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor
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Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor

26.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:11

Son dönemde adeta altın fiyatları gibi sürekli artışta olan ıhlamur fiyatı 220 liraya kadar yükselirken, vatandaşlar, ıhlamuru yüksek fiyatı sebebiyle artık gramla satın alıyor.

Ihlamurdaki fiyat artışını kendilerinin de beklemediğini ifade eden satıcı Rahmi Şen, bu değerli ürüne son 2 hafta içerisinde neredeyse her gün zam geldiğini anlattı. Şen, "Şu anda yaprak ıhlamurun kilosu 180 TL, çiçek ıhlamurun kilosu da 220 TL. Durum böyle olunca vatandaşlar ıhlamuru gramla alıyor. Müşterilerim bazıları 50 gram, bazıları da 100 gram satın alıyor. İnsanların çoğu kış hastalıkları için eczaneden ilaç almak yerine buraya gelip bitki almayı tercih ediyor. Pahalı olduğu halde ıhlamura bu sene çok talep var. Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor, her derde devadır. Ama genellikle nezle ve soğuk algınlığı için alıyorlar. Esasında ıhlamurun fiyatı birden bire yükseldi" diye konuştu.

Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor

"KIŞIN TALEBE YETİŞEMİYORUZ"

Şen, "Ihlamur, bir kış ürünü olması sebebiyle nezle ve gribin tek ilacıdır. Kışın bunlar bir ve iki sefer kaynatılır. Limon ilave edilerek içilir. Yaza kadar satışların bu şekilde devam etmesini ön görüyoruz. Yazın hiç satış olmuyor. Kışın da ürün yetiştiremiyoruz. Bu yaz ürünü değil, kış ürünü çünkü. Kışın satışlar artıyor. Son bir haftadan beri ıhlamur satışları yüzümüzü güldürüyor" ifadelerini kullandı.

Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor

VATANDAŞLAR FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Aktar Rahmi Şen'den gramla ıhlamur satın alan Abdullah Arabacı isimli vatandaşlar, yetkililerin ıhlamur fiyatlarının aşağıya çekilmesi için girişimlerde bulunmasını istedi.

Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor
Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor
Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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Haber Yorumları (3)
ZÜHTÜ FERUDUN NAYIR: ey benim güzel hükümetim fırsatçılara göz açtırmayın bildiğimiz ıhlamur şifalı adı altında fahiş fiyatla satmaya çalışıyorlar hele yine bildiğimiz hamsi ne olduda kıymete bindi 40 tl imiş bence zenginide fakiride almaz aman fırsatçılık yapın fakirler et yerine balık yemesinler ölsünler öylemi yazık birde müslümanız diye geçiniyoruz
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YORUM: Allah belanızı versin kendi ürettiğiniz malı dolar altin çıkıyor diye artırıyorsunuz.Bu tip insanlara ömür boyu hapis cezası vereceksin ki birdaha kimse yapmasın.Nedir ya yumurta süt yoğurt gibi ürünlerde amerikadanmi geliyor.Zor günlerde düşüş olması gereken gıdalar %80 artıyor bumu ülkeyi yönetmek engel olamıyorsan bırak git.yeter artık pskojik olarsk bittik bu ülkede ev almak istesen hayal araba almak istesen hayal helal çalışsan fakirsin haram yesen dibdesin.
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BAL KABALI LAF ETMİŞ: hangisini kendminiz üretiyomuşuz bi anlatsana delikanlı. git en yakın aktardan paketli ıhlamur al bakayım üretim yeri neresi yazıyor. eğer TR çıkarsa parası benden
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