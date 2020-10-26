Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"İKİ TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Soylu, yürütülen operasyon sonucunda, İskenderun'da 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu paylaşımında, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Öte yandan, Hatay Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.