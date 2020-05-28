Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor

İki ay sonra ilk sefer, Ankara-İstanbul arasında saat 07.00'de yapıldı. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak trenlerin günde 16 sefer yapması planlanıyor. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak trenler için yaklaşık 2 bin bilet satıldı.

YENİ KURALLAR

YHT seferlerine yeni kurallar da getirildi. Buna göre gar, istasyon ve trenlerde yolcularla çalışanlara maske zorunlu olacak. Tren içinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculara yiyecek ve içecek ikram edilmeyecek, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak. Hastalık belirtisi gösteren yolcular da kesinlikle trene alınmayacak.

BAKAN, AYRINTILARI PAYLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada Yüksek Hızlı Tren seferleriyle ve alınan yeni önlemlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Trenlerin yüzde 50 kapasiteyle çalışacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, bilet ücretlerinde bir artışın olmayacağını vurguladı. İşte Bakan Karaismailoğlu'nun değerlendirmeleri:

"İlk trenimizi Ankara'dan İzmir'e yolcu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yüksek Hızlı Tren'in yeniden başlayan seferleri konusunda vatandaşlarımızı sizler aracılığıyla bilgilendirmek istiyorum. Bugünden itibaren Ankara - İstanbul, Ankara - Eskişehir, Ankara - Konya ve Konya - İstanbul hatlarımızda sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacak.

Trenlerimizde sosyal mesafe kuralları ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcularımızın yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. 411 yolcu kapasiteli trenimizde 185, 483 kapasiteli trenimizde ise 213 yolcumuza hizmet vereceğiz.

BİLETLERE ZAM YOK

Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan yerli elektrikli trenimizle hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Tüm hatlarımızda üst düzey hijyen ve sağlık tedbirleri alınması önemli önceliklerimizdendir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en hızlı şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır.

BİLET SATIŞINDAKİ ŞARTLAR

Elbette bu yeni süreçte vatandaşlarımızın da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Maske, mesafe ve temizlik; yeni normalin vazgeçilmezleri.

Tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahet etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet almak için gerekli HES (Hayat Eve Sığar) kodu ve seyahat izin belgesi istenecektir. Vatandaşlarımız HES kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edilirse bilet satışı yapılabilecek.

Giriş - çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen seyahat izin belgesi görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahati iptal edilecek.

"YER DEĞİŞİMİNE İZİN VERİLMEYECEK"

İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi verilen yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak. Bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek. Her yolcunun biletine ait koltukta oturması sağlanacak ve yer değişimlerine izin verilmeyecek.

Seyahat sırasında Kovid-19 belirtileri gösteren yolcularımız trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edilecek. Trenlerimizde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek. Tüm personelimizin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesi sağlanacak, trenlerimizin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacaktır.

Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yerlere ulaşacaklardır. Önümüzdeki dönemde normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Gerekli adımlar vakti gelince atılacaktır."