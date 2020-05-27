Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız

Bakan Berat Albayrak, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen Türkiye'nin yıl sonunu büyümeyle kapatacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"HER ÜLKE BU SÜREÇTEN ETKİLENECEK"

"Dünya tarihinin en önemli süreçlerinden birini yaşıyoruz. Biz 2 yıldır çok büyük yapısal dönüşümlerden geçtik. Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkilenecek şekilde çok önemli paketler hazırladık.

"BU KRİZ SÜRECİNDEN BİZ POZİTİF AYRIŞARAK ÇIKACAĞIZ"

Bu süreç de geçtiğinde dünyaya kıyasla Türkiye, pozitif ayrışan bir ülke olacak. Yılın geri kalan iki çeyreğinde Türkiye yine pozitif ayrışacak. Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.

"SALGIN DÖNEMİNDE VATANDAŞLARIMIZDAN HİÇ PARA TALEP ETMEDİK"

Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz bu salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, yaptığımız tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi.

"POZİTİF BÜYÜME İLE BU YILI KAPATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Koronavirüs krizine rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak.

"TÜRKİYE, YENİ BİR EKONOMİK MODELE GEÇİYOR"

Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz."