Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; 18 Ekim'de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

MAVİ KATEGORİDE YER ALIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; 2016/2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır olduğu aktarılan, terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.

Hüseyin Acar

BİRÇOK EYLEMİN PLANLAYICISI OLDUĞU BELİRLENDİ

Ölü olarak ele geçirilen teröristin; 1997 yılında, Hatay/ Erzin/ Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 1999'da Hatay'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayına, 2017'de Hatay / Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında Jandarma Uzman Çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, teröristin birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğu belirlendi.