Son Dakika: Hatay'da patlama meydana geldi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
26.10.2020 21:18 | Güncelleme: 26.10.2020 21:34
Son dakika: Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Olay anına ilişkin görüntüler: