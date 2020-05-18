Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

18.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın (HGK-84 LAB) test atışlarıyla ilgili güzel bir haber paylaştı. Bakanlık, dosta güven düşmana korku salacak HGK-84 LAB'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi."

VİDEO DA YAYIMLANDI

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın başarılı geçen test atışıyla ilgili bir video da yayımlandı.

HGK-84 LAB NEDİR?

LHGK-84 mevcut 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını ve nüfuz edici bombaları KKS/ANS ve lazer güdüm sistemi ile havadan karaya atılan akıllı bir silaha çeviren, hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı kullanılabilen güdüm kitidir.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme

- Karıştırmaya dirençli

- Tüm hava koşullarında çalışabilir

- Görev başına daha az bomba, sorti ve personel

- Düşük lojistik ihtiyacı

- Düşük ikincil hasar

- Maliyet etkin

- F-16 PO-III ve F-4E/2020 uçaklarına sertifiye

- Orta irtifadan atıldığında 12 deniz mili menzil

- Yüksek irtifadan atıldığında 15 deniz mili menzil

- Sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım

- Lazer Arayıcı Başlık (LAB) ile kullanım