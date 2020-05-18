Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerindenHassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın (HGK-84 LAB) test atışlarıyla ilgili güzel bir haber paylaştı. Bakanlık, dosta güven düşmana korku salacak HGK-84 LAB'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi."
VİDEO DA YAYIMLADI
Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video da yayımlandı.
HGK-84 LAB NEDİR?
LHGK-84 mevcut 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını ve nüfuz edici bombaları KKS/ANS ve lazer güdüm sistemi ile havadan karaya atılan akıllı bir silaha çeviren, hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı kullanılabilen güdüm kitidir.
ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme
- Karıştırmaya dirençli
- Tüm hava koşullarında çalışabilir
- Görev başına daha az bomba, sorti ve personel
- Düşük lojistik ihtiyacı
- Düşük ikincil hasar
- Maliyet etkin
- F-16 PO-III ve F-4E/2020 uçaklarına sertifiye
- Orta irtifadan atıldığında 12 deniz mili menzil
- Yüksek irtifadan atıldığında 15 deniz mili menzil
- Sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım
- Lazer Arayıcı Başlık (LAB) ile kullanım