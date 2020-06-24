Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit oldu

Hakkari Yüksekova'da, İran tarafındaki teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan kahraman Mehmetçik Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

MSB yaptığı açıklamada, "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi.