Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkari bölgesinde keşif gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri ile yaralı askere acil şifa dilekleri iletildi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın şehadet haberi, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Turan ve Nuriye çiftinin 4 erkek evladından birisi olan Uğur Bora'nın şehadet haberi Niksar Kaymakam vekili Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Keskin tarafından sağlık ekipleri nezaretinde verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin Hakkari'de yapılacak olan törenin ardından Tokat'a gönderilmesi bekleniyor.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'da ki baba evine ulaştı.

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışma da şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın Hatay'ın Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde bulunan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen 21 yaşındaki şehidin naaşı, Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından memleketi Hatay'a getirilecek.