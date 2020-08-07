Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İpsala Sınır Kapısı karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nın bu akşam saat 23.00'de kapatılacağı belirtildi. Yunanistan'ın artan koronavirüs vakaları yüzünden bu kararı aldığı belirtildi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 07.08.2020 (bugün) tarihinde saat 23.00'den başlamak üzere 08.08.2020 (yarın) tarihi saat 07.00'ye kadar Kipi Gümrük Kapısı; Tır aracı, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine kapatılacaktır. Kısıtlamanın sonraki zamanlarda devam edip-etmeyeceği ise İpsala Gümrük Müdürlüğümüze bildirilecektir" denildi.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI NEDENİYLE KAPATILIYOR

Yunanistan'ın, artan koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldığı belirtildi. Yunanistan'ın, Bulgaristan'a açılan Promahona Sınır Kapısı dışındaki tüm sınır kapılarını bu gece giriş çıkışlara kapatacağı bildirildi.

Öte yandan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, düzenlediği basın toplantısında, Yunan vatandaşlarının komşu ülkelere sıkça gidip gelmelerinin, ülkedeki vaka sayısındaki artışa önemli etkisi olduğunu söyledi.