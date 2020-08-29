Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada

Gaziantep'te otomobiliyle seyir halinde olan bir vatandaş, ışıklarda durduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan kaçarken, saldırı anı saniye saniye görüntülendi.

29.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:51

Gaziantep'te, kimliği belirsiz bir kişi, otomobiliyle seyir halinde olan adı açıklanmayan sürücüyü, trafik ışıklarında durduğu anda pompalı tüfek ile vurdu. Sürücü yaralanıp hastaneye sevk edilirken, saldırgan kaçtı. Yaşanan olay, vatandaşların telefon kameraları ile kaydedildi.

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Olay, önceki gün, Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kişi, otomobiliyle yol almaya başladı. Trafik ışıklarında durduğu anda ise kendisini takip eden kimliği belirsiz şüphelinin, pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

SÜRÜCÜYE SAÇMALAR İSABET ETTİ

Sürücü vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.