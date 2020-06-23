Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Meclis'te kabul edilen teklifle verilen tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek ve Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.
23.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:11
Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif ile; 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.