Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi

Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif ile; 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.