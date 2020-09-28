Akademisyenleri sahte vaatlerle 1 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Van'da polis ekiplerince yapılan 2 aylık çalışma sonucu genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep ederek 50 şahıstan yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, intikal eden bir takım ihbar ve şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süreli bir çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

OLTALAMA YÖNTEMİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

"Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing/oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturulduğu, web siteleri aracılığıyla ülkemizde ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle 50 şahıstan yaklaşık phishing yani oltalama yöntemiyle 1 milyon TL haksız kazanç sağlanarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı tespit ediliştir."

İRAN UYRUKLU OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

"Yönetici konumundaki İran uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliye yönelik Van merkezi ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır."

KONSOLOSLUKLARA AİT SAHTE KAŞELER ELE GEÇİRİLDİ

"Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, suçun işlenmesinde kullanılan çok sayıda dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir."